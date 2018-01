Havaí envia por engano alarme sobre ataque de mísseis e causa pânico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores do Havaí receberam na manhã deste sábado (13) uma mensagem de alerta do serviço de emergência do arquipélago avisando que a região estava sob um ataque de mísseis e pedindo que a população procurasse abrigo. Só que a informação era falsa. "Ameaça de mísseis balísticos atingindo o Haiti. Procure abrigo imediatamente. Isto não é um teste", dizia a mensagem, toda escrita em caixa alta e enviada pela Agência de Gestão de Emergências do Estado. O aviso levou o caos à região, com muitas pessoas usando as redes sociais para questionarem se o ataque era verdadeiro. Segundo a rede de TV CNN, se passaram 38 minutos até a agência perceber o erro e emitir um novo comunicado informando que o alarme era falso e que o Havaí não estava sob ataque. O Comando militar americano no Pacífico também disse que não havia detectado nenhum míssil voando em direção ao arquipélago ou a outra parte do país. O porta-voz da agência, Richard Repoza, disse que o órgão já começou a investigar o que aconteceu e por qual razão a mensagem foi enviada por engano. O pânico causado pelo aviso é decorrência da história da região, que na Segunda Guerra foi alvo do ataque japonês contra Pearl Harbour -a base militar fica próxima a capital havaiana, Honolulu. Na ocasião, o sistema de alarme não funcionou. Em novembro de 2017, o governo havaiano também decidiu reativar o sistema de sirenes que alertam sobre um possível ataque nuclear contra o arquipélago, que tinha sido suspenso após o fim da Guerra Fria. A medida foi tomada devido ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.