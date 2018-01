Corinthians abre 2 a 0, mas para no 2º tempo e leva 4 do Rangers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve um ótimo primeiro tempo, chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu com um "apagão" no segundo tempo e tomou a virada diante do Rangers na sua despedida da Flórida Cup em jogo na tarde deste sábado (13). A equipe deixa os Estados Unidos sem nenhuma vitória, já que havia empatado na estreia. A equipe brasileira abriu o placar com Rodriguinho e Kazim, enquanto o jogo era disputado entre os titulares. Depois, as duas equipes fizeram mais de oito alterações cada e o jogo mudou completamente. Os escoceses passaram a dominar todas as ações e conseguiram fazer quatro gols. O resultado deixa o Corinthians sem chance de ser campeão da competição de pré-temporada e pode colocar o Rangers na 1ª colocação. Na primeira rodada, o Alvinegro havia empatado com o PSV e levou um ponto extra por vencer nos pênaltis. Agora, o Corinthians já se prepara para jogar na quarta-feira (17) contra a Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu, às 21h45, na estreia do Paulistão. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com chances para os dois times. Logo aos oito minutos, por exemplo, Guilherme Romão chutou bola de fora da área e acertou o travessão do goleiro adversário. O poste ficou balançando por alguns segundos. Os escoceses responderam rapidamente com duas boas chances uma seguida da outra. Na primeira, Dálcio recebeu pela direta e chutou firme para boa defesa de Cássio. Um minuto depois, Tavernier aproveitou bola mal afastada por Kazim para cabecear por cima do gol alvinegro. A pressão escocesa continuou com chute de Windass pela direita, novamente nas costas de Guilherme Romão. O goleiro corintiano voltou a praticar a defesa. Depois de tanto perder gol, os europeus acabaram sofrendo um. No segundo tempo, o técnico corintiano aproveitou a ocasião para rodar todo o time novamente, com exceção de Cássio, que só foi sair aos 20 minutos. Entre os que ganharam chance, Renê Júnior pôde fazer a sua estreia. Contratado do Bahia, ele passou a sua primeira impressão no meio-campo par aos colegas e para o comandante. Em lance pela direita, o Rangers aproveitou a falta de entrosamento da zaga para diminuir o placar. Morelos apareceu nas costas de Renê Júnior e desviou a bola para o fundo do gol de Cássio, naquele que foi o último lance do goleiro dentro de campo. Menos de dez minutos depois, Morelos foi decisivo de novo, mas com assistência. Ele cruzou para dentro da área e achou Halliday, que só empurrou sem dar chances para Caíque. Depois de fazer o primeiro e dar a assistência para o segundo, Morelos voltou a infernizar a zaga do Corinthians. Ele recebeu passe na entrada da pequena área e chutou firme para fazer o gol da virada do Rangers. Depois ele começou a jogada que terminou nos pés de Tarvenier para fazer o 4º gol.