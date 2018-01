Cássio diz que Corinthians não precisa se preocupar apesar de virada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cássio diz que não há motivos para o Corinthians ficar preocupado mesmo vendo a equipe deixando os Estados Unidos sem nenhuma vitória na Flórida Cup. O goleiro elogiou os tempos que foram disputados por times titulares e disse que faz parte da pré-temporada fazer testes e cometer erros. O time paulista volta ao Brasil com dois jogos disputados, com um empate e uma derrota, cinco gols sofridos e três marcados. Carille usou a competição para dar chance a quase todos atletas do seu elenco. "Nós jogamos bons primeiros tempos, de forma organizada e consistente. Nós pecamos no segundo tempo em alguns detalhes que são coisas normais de pré-temporada, são desatenções. O time titular praticamente repetiu a formação e o reserva teve mais jogador, para vários terem chance. Aí não mantivemos o ritmo e fomos envolvidos", analisou ele em entrevista reproduzida no Sportv. "Nós fizemos duas partidas positivas. A pré-temporada é para isso: fazer testes e ver todo mundo jogar. Fizemos preparação boa, treinamos intensamente e agora é juntar todo mundo e começar o ano passo a passo. Temos que crescer muito. Vamos tentar evoluir e ter mais um grande ano", completou. Nos EUA, o Corinthians venceu o primeiro tempo por 1 a 0 contra o PSV e por 2 a 0 contra o Rangers. Nas etapas finais, no entanto, a equipe sofreu o empate contra os holandeses e a virada contra os escoceses. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira contra a Ponte Preta, às 21h45, no Estádio do Pacaembu. A arena em Itaquera não pode ser utilizada por conta de uma troca de gramado.