Após pancada, Neymar sente dor na costela e é desfalque em jogo do Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 0 sobre o Amiens, na última quarta-feira (10), teve um preço para Neymar. O brasileiro não foi relacionado pelo PSG para enfrentar o Nantes neste domingo (14), às 18h (de Brasília), em função de dores na costela. Na ocasião, o craque recebeu uma cotovelada de El Hajjam, na altura das costelas, e caiu com a mão um pouco acima da barriga aos 43 do primeiro tempo. A equipe médica do PSG chegou a examiná-lo no momento, mas Neymar continuou em campo durante todo o restante do jogo. Enquanto o brasileiro é desfalque, Mbappé deve ser titular e Cavani retorna ao time após receber uma punição por atraso de três dias na reapresentação após o recesso de fim de ano, mas Pastore ainda não está liberado porque se atrasou por mais tempo. A ausência de Neymar abre espaço para Lucas, que foi relacionado pelo técnico Unai Emery -no entanto, o ex-são-paulino dificilmente será titular, uma vez que Draxler e Di Maria estão à disposição do treinador espanhol para o confronto.