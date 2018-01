Chuva chegou forte no Litoral no fim de tarde

Mais um fim de tarde com chuva forte no litoral do Paraná. Uma área com chuva bem organizada deslocou-se da Serra do Mar em direção as praias no fim de tarde deste sábado (13). Segundo mensagem no Twitter do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva era forte e com muitos raios.

Nos últimos dois dias o Litoral já foi atingido por chvuas fortes. Na quinta-feira (11) houve registros de alagamentos em Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos.