Futebol chinês leva artilheira argentina que brilhou pelo Santos em 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sole Jaimes não vestirá a camisa do Santos em 2018. Campeã e artilheira do Campeonato Brasileiro de 2017, a atacante argentina acertou com o Dalian Quanjian FC, da China. A ex-jogadora santista fez 18 gols em 19 jogos com a camisa do Santos no Brasileiro do ano passado e foi o principal destaque do time que levantou a taça da competição. 'Com lágrimas nos olhos', ela se despediu do clube da Vila Belmiro em uma postagem no Instagram: "Tenho orgulho de ter vestido essa camisa e ter deixado minha marca para história das Sereias da Vila. É com lágrimas nos olhos que deixo o meu muito obrigado e um até logo". Sole Jaimes defendeu o Santos nas últimas três temporadas e teve um desempenho excelente. Foram 66 jogos e 47 gols marcados.