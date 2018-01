Polícia Rodoviária Federal flagra carro a 155 km/h na BR-376

Da Redação Bem Paraná com PRF

(foto: Reprodução/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da tarde deste sábado (13) um automóvel Volkswagen Fox a 155 quilômetros por hora na BR-376, em Guaratuba. A velocidade máxima sinalizada para o local, na região da Serra do Mar, é de 80 quilômetros por hora para veículos leves.

O carro estava, portanto, a quase o dobro do limite máximo sinalizado para o local.

O proprietário do Fox, que transitava no sentido Garuva (SC), receberá pelos Correios uma multa no valor de R$ 880. O condutor responderá um processo de suspensão da carteira de habilitação. O prazo dessa suspensão varia de dois até oito meses. Ou até um ano e meio, em caso de reincidência.