Na estreia de Rogério Ceni, Fortaleza vence o Gama do zagueiro Lúcio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni levou a melhor sobre Lúcio no duelo disputado neste sábado (13), no Bezerrão. Em jogo que passou a ser chamado de 'amistoso pentacampeão', o Fortaleza contou com uma lambança do goleiro adversário e gols de Gustagol (ex-Corinthians) e Paulo Sérgio (ex-Flamengo) para vencer os anfitriões por 3 a 0. Além de ter sido a reestreia de Lúcio com a camisa do Gama, foi o primeiro jogo de Rogério Ceni no comando do Fortaleza com a presença de torcida. No sábado passado (6), o Fortaleza já havia realizado um jogo-treino contra o Juazeiro no CT: venceu por 6 a 0. Rogério Ceni e Lúcio, que foram homenageados e receberam uma placa antes do apito inicial no Bezerrão, fizeram parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira - e também atuaram juntos pelo São Paulo, em 2013. A partida serviu de preparação para a estreia das equipes no Estadual. Enquanto o Fortaleza inicia a temporada no dia 17, em jogo contra o Uniclinic, no PV, pelo Campeonato Cearense, o Gama encara o Bolamense no dia 20, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasiliense. Com menos de dez minutos de jogo, o Fortaleza já estava à frente do placar por conta de uma lambança do goleiro Victor Brasil. Ao tentar segurar uma bola fácil dentro da área, ele a deixou escapar de suas mãos e não conseguiu evitar com que ela ultrapassasse a linha do gol. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Gustagol ampliou com um golaço. Ele recebeu de Alípio e, da entrada da área, finalizou com extrema categoria, no ângulo. 2 a 0. Após linda jogada e assistência de João Henrique pelo meio, o atacante Paulo Sérgio, ex-Flamengo, fechou a conta no Bezerrão com um chute rasteiro cruzado aos 13min da etapa final.