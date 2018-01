Ex-Vasco, zagueiro equatoriano é morto a tiros em Praia Grande

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Alan Júnior Pereira Alves foi morto em Praia Grande, litoral de São Paulo. De acordo com informações do jornal "A Tribuna", o jogador do equatoriano Club Deportivo y Social Santa Rita, que teve passagem pelo Vasco, estava com um amigo quando dois homens atiraram neles. Ainda segundo a publicação, dois homens estavam em uma motocicleta quando chegaram no campo de várzea em que Alan conversava com amigos e atiraram. O local fica próximo ao Canal 18 da Praia Grande. Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Santa Rita lamentou o ocorrido com o jogador. "O Santa Rita lamenta profundamente o falecimento de Alan Pereira, ex-futebolista da nossa instituição na temporada 2017. A nossa nota de sentidas condolências aos seus familiares, perante esta tragédia, Deus lhes dê a força necessária para suportar esta dor. Descanse em paz, irmão", escreveu o time. Amigos e familiares do atleta também lamentam o ocorrido nas redes sociais. Muitos se mostraram assustados com a violência na Praia Grande. O zagueiro passou pelo time sub-23 do Vasco e jogou no Atlético Sorocaba, Portuguesa-RJ Vasco da Gama Sines, Americano, Comercial, Arapongas e Goytacaz. Além de Alan, o amigo do jogador Mafaldo Alexandre Pereira também foi atingido pelos tiros.