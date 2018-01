Em gramado péssimo, Santos bate Figueirense e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em partida disputada com o gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi em péssimas condições, o Santos bateu o Figueirense por 3 a 1, gols de Sebastian, Wagner Leonardo e Calabres [Jhonatan diminuiu], e avançou às oitavas de final da Copa São Paulo. Na próxima fase, o Santos encara o Atlético-PR, que tirou o Criciúma da disputa. A primeira etapa foi muito truncada em Novo Horizonte, com o Santos apresentando muita dificuldade para penetrar na defesa da equipe catarinense. Em um jogo de pouquíssimas oportunidades, os paulistas aproveitaram uma das que foram criadas. Sebastian recebeu de Calabres, arrumou para o pé esquerdo e bateu para vencer Vitor. Em falta, Sidney também esteve perto de marcar para o Figueira, mas Renan Pastre pegou. O Peixe encaminhou a vaga logo no início do segundo tempo. Aos 3 minutos, Wagner Leonardo aproveitou escanteio cobrado e cabeceou para ampliar a vantagem para a equipe da Baixada. O autor do segundo gol ainda carimbou a trave rival, mas quem marcou foi o Figueirense. De pênalti, Jhonatan diminuiu e animou os catarinenses. Na base do entusiasmo, o Figueirense tentou levar a partida para os pênaltis, mas o Santos soube segurar o ímpeto do adversário e aumentou a vantagem. Do lado direito, Calabres bateu cruzado e selou a vaga. Apesar da disposição, o Figueira não conseguiu incomodar Renan Pastre e o placar seguiu inalterado até o apito final.