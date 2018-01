Apostas de Curitiba levam a Lotofácil e a Mega-Sena no fim de semana

A sorte sorriu para Curitiba no fim de semana. Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2004 da Mega-Sena sorteado neste sábado (13), em Pomerode, em SC, e levaram, cada um, o prêmio de R$ 4.095.573,45. Os ganhadores são do Estado de SP, RS e PR. A aposta do Paraná foi feita em Curitiba. Na sexta-feira, o prêmio da Lotofácil também saiu para um jogo feito em Curitiba.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso da Mega, a ser realizado na quarta-feira (17), será de R$ 12 milhões. Os números sorteados neste sábado foram: 01, 05, 14, 23, 35, 45.

Na sextam um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.611 da Lotofácil. O bilhete feito em Curitiba rendeu R$ 2.414.969,61. Os números sorteados nesta sexta-feira (12), em Pomerode (SC), foram os seguintes: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22 e 24. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 1.700.000,00.

QUINA O concurso 4.580 da Quina deste sábado (13) não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 1,4 milhão. Os números sorteados foram: 18, 36, 43, 54, 65.

TIMEMANIA O concurso 1.131 da Timemania realizado neste sábado (13) também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 07, 20, 30, 37, 49, 50, 53. O time do coração foi o Fortaleza/CE. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 5,3 milhões.

DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.743 da Dupla Sena realizado neste sábado (13). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 700 mil para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 04, 11, 18, 19, 20, 25. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 03, 04, 24, 29, 37, 39.

FEDERAL O concurso 05249 da Federal também ocorreu neste sábado (13). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 45841 - R$ 1.000.000,00 2º bilhete: 13775 - R$ 13.000,00 3º bilhete: 52112 - R$ 12.000,00 4º bilhete: 11228 - R$ 10.000,00 5º bilhete: 35922 - R$ 9.489,00