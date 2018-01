Atriz fomenta torcida de fãs por novo 'Sex and the City'

SILAS MARTÍ NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Sarah Jessica Parker pode parecer à vontade no deserto do glamour agora na pele de Frances, em "Divorce", mas seus fãs ainda não querem acreditar que o fim de Carrie Bradshaw e "Sex and the City" é mesmo definitivo. Depois de seis temporadas na HBO, entre 1998 e 2004, e dois filmes que chegaram aos cinemas em 2008 e 2010, um terceiro longa inspirado no seriado ainda alimenta os sonhos de fashionistas órfãos. Uma continuação chegou a ser anunciada, mas foi cancelada quando Kim Cattral, a atriz que vivia a fogosa e desbocada Samantha, disse que não queria voltar a interpretar a sua antiga personagem. No tapete vermelho do Globo de Ouro, há uma semana, Parker disse que não havia a menor chance de o projeto seguir adiante. Dias depois, contudo, revelou, em Nova York, que Michael Patrick King, idealizador da série, agora estuda mexer no roteiro para rodar um novo filme sem a colega ninfomaníaca de Carrie. "Tínhamos o roteiro pronto e as gravações estavam para começar", conta Parker. "Primeiro começamos a digerir a perda da possibilidade de fazer esse trabalho, mas agora estamos pensando em como revisitar isso e fazer uma história sem a Samantha." E completa: "Só não posso dizer como seria porque ainda não sabemos como todo mundo se sente em relação a isso."