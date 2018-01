SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto atingiu o sul do Peru neste domingo. Segundo o Instituto de Geofísica do Peru, o tremor teve magnitude 6.7, com epicentro ao sul de Arequipa. A governadora de Arequipa, Yamila Osorio, disse nas redes sociais não haver vítimas, por enquanto, e que houve apenas pequenos danos em estradas. O papa Francisco, que chega na segunda (15) ao Chile, deve ir ao Peru na quinta-feira (18).