Litoral tem esportes e recreação para todas as idades

Atividades coordenadas pela SEET serão realizadas até 4 de fevereiro, sempre das 8h às 12h e das 16h às 20h (foto: Josi Schmidt/SEET)

Com o objetivo de proporcionar diversão e entretenimento a veranistas e moradores do Litoral, a Secretaria do Esporte e Turismo (SEET) está realizando atividades recreativas, esportivas, de lazer e eventos com ações promocionais na temporarda 2018. A programação do Projeto Verão Paraná da pasta foi oficialmente aberta na última quinta-feira (11), no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná.

As atividades coordenadas pela SEET serão realizadas até 4 de fevereiro, sempre das 8h às 12h e das 16h às 20h, e acontecerão de quinta a domingo em cinco postos fixos: Ipanema, Shangrilá, Pontal do Sul, Santa Terezinha e Praia de Leste. Também haverá equipes itinerantes que estarão atendendo os municípios de Matinhos e Guaratuba, nas terças e quartas-feiras.

A programação inclui ginásticas, danças, recreação (todas as faixas etárias), escolinhas esportivas (diversas modalidades), atividades esportivas (vôlei, futebol, minifutebol, peteca, entre outras), torneios esportivos, jogos recreativos (brincadeiras infantis, brincadeiras com 3ª idade e envolvimento das famílias), gincanas, orientação e promoção de atividades físicas, caminhadas, atividades artísticas e de pintura, festival de vôlei de praia, festival de peteca, festival de futevôlei e escultura na areia.

“Estaremos até o dia 4 de fevereiro com muitas atividades para todas as idades. Desde crianças até o vovô, a vovó, é só chegar em um de nossos postos e participar. Com tanta opção este ano, não tem desculpa para não fazer a atividade”, destacou Márcia Simoni, coordenadora das ações da SEET no Verão Paraná.

O prefeito de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante (Casquinha), comentou sobre a importância do projeto. “Eu estou até rejuvenescendo devido a estas atividades, é muito gostoso", atestou. “O Governo do Paraná quer levar alegria entretenimento a todos durante a temporada, por isso esperamos que todos aproveitem com muito entusiasmo essas atividades”, disse o Coronel Élio de Oliveira Manoel, coordenador geral do Projeto Verão Paraná.

Blitz - No dia do lançamento da programação, a coordenação e monitores do Projeto verão Paraná realizaram uma blitz nos balneários onde se encontram os postos fixos, apresentando aos veranistas o projeto e convidando a todos para participarem das atividades.