Hudson tenta superar grave lesão muscular para voltar a jogar no São Paulo

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do São Paulo faz sempre questão de citar o retorno de Hudson como um dos reforços para esta temporada. Após passar um ano emprestado ao Cruzeiro e ser decisivo na conquista do título da Copa do Brasil, o volante está nos planos do Tricolor para 2018, mas precisa superar uma grave lesão muscular para poder deslanchar nesta volta. Em 28 de outubro do ano passado, o Cruzeiro informou que Hudson havia sofrido uma lesão grau 4 na coxa direita, o que o impediria de atuar no restante da temporada. Depois de encerrar a passagem pela Raposa, o meio-campista não deixou de tratar o problema físico. Em uma academia particular, como registrou diariamente em suas redes sociais durante as férias, correu contra o tempo para conseguir iniciar 2018 já em estado avançado de recuperação. A atitude foi muito elogiada internamente no São Paulo, principalmente porque o jogador viveu indefinição longa sobre onde jogaria nesta temporada. O Tricolor, então, avaliou a condição física de Hudson e preparou programação especial para a pré-temporada no CT da Barra Funda. O jogador conseguiu estar desde o início integrado ao elenco e participar de trabalhos técnicos e até táticos, mas ainda encara algumas restrições. Quando uma lesão muscular está em fase de cicatrização, criam-se fibroses no local que precisam se romper para que o problema seja 100% resolvido. Durante esse processo, é normal que algumas dores reapareçam e até que haja a sensação de uma nova lesão. Para evitar novos percalços, Hudson tem sido retirado da parte final dos treinos com Dorival Júnior e passa a fazer exercícios com o preparador físico Pedro Campos. Na segunda-feira, uma nova avaliação física no elenco ajudará a comissão técnica a determinar quem está apto para a estreia no Campeonato Paulista, às 19h30 de quarta, contra o São Bento, em Sorocaba. Se tiver condições, Hudson fará parte da formação alternativa armada por Dorival. Ele concorre com o garoto Paulinho, de 20 anos, recém-promovido da base.