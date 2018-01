Com dificuldades no mercado, Corinthians vê Kazim e Lucca pedirem espaço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem sofrido para contratar um substituto para Jô, negociado com o Japão. No último sábado, Roberto de Andrade afirmou que a negociação com Henrique Dourado foi encerrada. Para Fábio Carille, resta escolher um dos dois nomes que não param de dizer que têm condições de assumir o posto de goleador alvinegro em 2018. Kazim e Lucca aproveitaram a pré-temporada na Flórida Cup para mostrar ao comandante que poderão fazer o papel de referência de ataque. O turco se saiu melhor com um gol e uma participação em outro na derrota para o Rangers por 4 a 2. Além disso, ele começou as duas partidas como titular. Em todas as entrevistas, o discurso é o mesmo: se tiver chance e ritmo de jogo, o bom desempenho é garantido. "Espero oportunidade, sou um jogador que precisa de ritmo. Ano passado Jô fez muitos gols, o time estava bem. Agora Carille tem mais confiança em mim, vou pegar minha oportunidade. Jogo com bons jogadores na frente. Com ritmo, recebo bons passes. Meu time precisa começar o ano bem, ano passado foi muito bem, precisa continuar", afirmou o atacante em entrevista reproduzida pelo Sportv. Depois de um bom ano na Ponte Preta, apesar do rebaixamento, Lucca chamou a atenção de diversos clubes pelo país. Ainda assim, ele permaneceu no Parque São Jorge e disse esperar por uma chance. Neste primeiro momento, ele parece atrás na concorrência com Kazim. O atacante, no entanto, diz ter tido uma ótima conversa com Fábio Carille e mostrou confiança que conseguirá ter um bom desempenho em 2018. "Quero ficar, quero permanecer. Nós tivemos uma conversa e quero permanecer, porque estou muito satisfeito aqui no Corinthians. Vou buscar espaço com respeito a todo mundo. Nossa conversa foi franca, foi olho no olho e me deu confiança. Vamos seguir em frente com respeito e buscar o espaço", afirmou. Além de Henrique Dourado, o Corinthians já conversou com Santiago Tréllez, mas também não teve sucesso. Gilberto, que defendeu o São Paulo, pinta como nova opção. Carille já declarou que espera uma reposição para o lugar de Jô, mas destacou que poderá "se virar" caso a diretoria não consiga um reforço.