Chegada de Turan a clube turco tem confusão e polícia usa gás lacrimogêneo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arda Turan desembarcou na Turquia na noite de sábado (13) após se despedir do Barcelona e foi recepcionado por torcedores do Basaksehir. A festa, no entanto, acabou em confusão entre policiais e fãs. O atacante viajou para Istambul após ter o seu empréstimo anunciado pelo Barcelona no último sábado. Diversos torcedores foram recepcionar Turan no aeroporto, mas a festa virou briga. A polícia usou até gãs lacrimogêneo na confusão com torcedores, que gritavam contra as autoridades. "Não somos terroristas! Somos amantes do futebol", gritou um dos fãs.