Jean Pyerre ganha plano para deslanchar no Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio quer usar Jean Pyerre, 19 anos, de um jeito diferente daquele que se viu em 2017. Após ser promovido e ganhar espaço no elenco principal, o meia será trabalhado para jogar 'de frente para o jogo'. A função não é novidade na curta carreira do jovem, mas é vista como a ideal para que ele consiga atingir um novo nível dentro do clube. No Grêmio desde os 9 anos, Jean Pyerre iniciou a carreira jogando mais recuado. Nos últimos anos, foi adiantado por conta da técnica apurada. Próximo do gol adversário, ele ganhou notoriedade pelos dribles e até bolas na rede. Mas a posição será revista. A ideia na Arena é explorar a visão de jogo e a boa técnica de Jean para auxiliar na saída de bola. Recuado, ele poderá atuar olhando para todo o campo e acompanhando a partida de um ângulo que favorece a fase de construção ofensiva. "O Jean, na base, trabalhou muito nas duas funções. Como segundo volante, terceiro do meio e até último logo atrás do camisa nove. No profissional trabalhou muito como meia flutuante. Trabalhamos para ele jogar como terceiro do meio-campo. Ele gosta muito de atuar ali. Mas depende das características de quem está ali. Ele tem qualidade acima da média. Cabe a nós acharmos o encaixe com quem estiver ao lado dele. Tudo depende das peças em volta dele", disse César Bueno, técnico do time de transição do Grêmio. A grosso modo, Jean Pyerre deixará de ser usado como meia-atacante para atuar como segundo volante. O Grêmio evitar usar essas definições publicamente para não cair nas armadilhas do lugar comum criadas para as funções. Por exemplo: evitar que passe a mensagem de que sua joia terá a missão de marcar e dar carrinho em detrimento de passes e participação ofensiva. "Comecei assim, como segundo volante saindo com a bola, lá na base. Com 16 anos eu joguei mais como meia. Como meia eu sempre atuei de forma diferente, como Luan e Lucas Lima. Sempre por trás da bola. Eu não sou um meia que entra muito na área, mas sim um cara que faz o jogo andar", contou o próprio. Jean Pyerre foi aproveitado pelo Grêmio ao longo do último Brasileirão quando o time titular era preservado para jogos da Copa do Brasil ou Libertadores. Neste início de 2018 ele está no grupo que abrirá a temporada disputando o Campeonato Gaúcho. Ainda no primeiro semestre, ele será incorporado ao elenco principal. E, ao que tudo indica, com nova função.