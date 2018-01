Por violência, Ministério Público determina torcida única em jogos da Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A violência protagonizada por torcedores da Ponte Preta na partida contra o Vitória nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2017 rendeu punição ao clube. O time de Campinas terá de jogar com torcida única seus jogos em 2018. A Ponte Preta recebeu na última sexta (12) um ofício da Federação Paulista de Futebol com o pedido do Ministério Público para que o time jogue com torcida única seus duelos dentro e fora de casa durante todo o ano de 2018 em todos os campeonatos. O Ministério Público citou as cenas de violência de torcedores no jogo contra o Vitória no dia 26 de novembro, no Moisés Lucarelli para o pedido. Na última semana, o clube de Campinas conseguiu a liberação do estádio, que estava interditado desde o incidente. Apesar da interdição ter sido revogada, a Ponte foi punida com a realização de seis jogos com os portões fechados no Brasileiro da Série B deste ano e multa de R$ 20 mil. A Ponte Preta faz a sua estreia no Campeonato Paulista 2018 no dia 17 de janeiro, já em clássico contra o Corinthians, na Arena Corinthians, às 21h45. Na segunda rodada, dia 21, recebe o Linense em sua estreia em casa.