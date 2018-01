Presidente do Irã diz que EUA não vão sabotar acordo nuclear

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Irã, Hasan Rohani, disse em pronunciamento na TV estatal neste domingo (14) que os Estados Unidos falharam em sabotar o acordo nuclear entre Teerã e grandes potências, e saldou o acordo como "vitória duradoura" para o Irã. "Trump, apesar de seus repetidos esforços, fracassou em sabotar o acordo", disse Rohani no discurso. No sábado (13), o ministro das Relações Exteriores do Irã havia dito que o país não aceitaria qualquer mudança no acordo nuclear de 2015, após o presidente americano, Donald Trump, ter dito que sairia do acordo caso aliados signatários não corrigissem as "falhas terríveis" dele. A Rússia, que é signatária do acordo, condenou a fala de Trump sobre o acordo com o Irã no sábado. Segundo o vice-ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, a Rússia considera os comentários do presidente americano extremamente negativos. O presidente americano. Donald Trump, estendeu nesta sexta-feira (12) o acordo nuclear firmado com o Irã em 2015, mas disse que seria a última vez, para dar uma chance aos aliados dos EUA de corrigir "falhas terríveis". São signatários do acordo, além de EUA e Irã, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia.