Nasce segunda filha de ex-BBBs Rodrigão e Adriana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Adriana Sant'Anna deu à luz, no último sábado (13), Linda, sua segunda filha com o também ex-participante do programa Rodrigão. A notícia foi dada primeiro pela mãe, que postou uma foto em sua conta do Instagram, e algumas horas mais tarde pelo pai, que publicou um vídeo na mesma rede social. Segundo ele, a menina nasceu "cabeluda" e é a "cópia exata" de Rodrigo, primeiro filho do casal, próximo de completar dois anos de idade. A criança nasceu na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.