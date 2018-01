Palmeiras faz 7 a 0 no Taubaté e se classifica para as oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe alviverde venceu, neste domingo (14), com muita tranquilidade, a equipe do Taubaté por 7 a 0, com gols de Fernando, Yan, Gabriel Furtado, Luan, Matheus Neres e Papagaio, duas vezes. Agora, o Palmeiras espera o resultado do jogo entre Água Santa e Vasco. O primeiro tempo foi dominado pelo Palmeiras, mas um dos grandes destaques foi justamente a defesa do Taubaté. O time do Allianz Parque teve as melhores chances, mas todas pararam no goleiro Felipe. Até que, antes do apito para o intervalo, a equipe da capital inaugurou o marcador. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Alanzinho lançou para Luan pela esquerda. O jogador cruzou rasteiro para a área do Taubaté e o goleiro Felipe espalmou. Fernando chegou e, em rebote certeiro, balançou as redes para o alviverde. Com o gol no final, o Palmeiras voltou embalado para a etapa complementar. Logo no primeiro minuto do segundo tempo Yan recebeu de José Aldo e acertou um chute de perna esquerda no fundo das redes. A vantagem para o time alviverde no placar abalou a equipe do Taubaté, que teve a defesa bombardeada pelos adversários. Aos sete minutos da segunda etapa, o Palmeiras marcou o terceiro gol. Gabriel Furtado recebeu livre e chutou de fora da área, acertando em cheio a meta. Perdendo o jogo, o Taubaté não conseguia reagir e teve ainda mais dificuldade na criação. Mesmo diminuindo o ritmo de jogo, a agremiação da capital paulista transformou a vitória em goleada. Aos 26 minutos da etapa complementar, Luan recebeu livre de Papagaio e bateu na saída do goleiro Felipe. Aos 32, Mateus Neres fez o quinto e aos 34 Papagaio marcou o sexto gol.