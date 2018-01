Ratinho Jr nega que vá desistir de disputar governo

Ratinho Jr: nota contra ‘boatos’ (foto: Franklin de Freitas)

Diante dos rumores de que poderia desistir de disputar o governo do Estado para se candidatar ao Senado, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) divulgou nota garantindo que mantém a intenção de concorrer ao Palácio Iguaçu nas eleições de outubro. E ainda alfinetou os concorrentes, afirmando que pretende combater “a velha política, seus vícios, mentiras e boatos”.

A nota foi divulgada depois que aumentaram as especulações de que Ratinho Jr poderia apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Cida Borghetti (PP) – articulada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP). Barros - que é marido da vice, conta com a renúncia do governador Beto Richa (PSDB), em abril, para disputar uma vaga no Senado. Com isso, Cida Borghetti assumiria o governo por nove meses e disputaria a reeleição.

Richa chegou a afirmar recentemente que pode permanecer no cargo até o fim e não disputar a eleição, mas o grupo de Barros dá como certa a saída do tucano e o seu apoio à pré-candidatura da vice. Nesse cenário projetado pelo grupo do ministro, o governador seria um dos candidatos ao Senado na chapa liderada por Cida Borghetti. E a outra vaga poderia ficar com Ratinho Jr.

O parlamentar, porém, descarta qualquer chance de desistência do projeto de disputar a sucessão do governador. “Sou pré-candidato ao Governo do Paraná e em 2018 vamos apresentar aos paranaenses um plano de governo que vem sendo construído com um amplo espectro, reunindo cidadãos e a sociedade civil organizada em todos os segmentos e regiões”, afirmouRatinho Jr na nota. “Estou preparado para ser o próximo governador do Paraná. Comecei a construir esse projeto quando iniciei minha carreira política como o deputado estadual mais votado em nosso estado”, garantiu ele.

Sem citar nomes, o deputado também faz críticas aos adversários, que segundo ele, representariam a “velha política”, contra os que representam a renovação. “Vamos combater a velha política, seus vícios, mentiras e boatos. Vamos fazer isso com a melhor equipe, com o melhor plano de governo e planejamento e com uma aliança ampla de partidos e lideranças que também acreditam em nosso projeto”, afirmou Ratinho. “Os paranaenses podem ter certeza: sou pré-candidato ao Governo do Paraná”, reafirmou o parlamentar no texto.

Legenda - Além de Ratinho Jr e Cida Borghetti, há no grupo político do atual governador quem defenda uma aliança com o ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT). Osmar foi convidado para se filiar ao PSB – partido da base de apoio de Richa – com a garantia da legenda para disputar a sucessão estadual. O ex-senador, porém, que também é assediado pelo Podemos – partido pelo qual seu irmão, o senador Alvaro Dias, é pré-candidato à presidência da República – tem dito que prefere permanecer no PDT. E que qualquer decisão só será tomada no final do prazo para filiação ou mudança de partido, no início de abril.