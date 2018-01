Sanepar instala 55 duchas nas praias do Paraná

Duchas ecológicas estão em praias de Matinhos, Pontal e Guaratuba (foto: Maurilio Cheli/AN-PR)

Os veranistas que estão passando as férias no litoral paranaense contam com a comodidade de ter duchas ecológicas gratuitas em diferentes praias. Elas fazem parte do Projeto Chuá, desenvolvido pela Sanepar. Ao todo são 55 duchas, instaladas nas faixas de areia de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

A água utilizada na ducha do “Chuá” vem dos lençóis freáticos na areia e é filtrada e tratada com cloro. O tratamento faz com que ela tenha menos sal, 99% menos bactérias e coliformes e um pH 10% menor do que a água do mar. A Sanepar alerta, entretanto, que, embora seja uma ótima forma de eliminar a areia e o sal do corpo, a água das duchas não deve ser ingerida.

As duchas são sustentáveis até em sua instalação, que não requer uso de materiais como cimento e ferro e nem energia elétrica e combustível. Nos pontos do projeto Chuá, há uma equipe de pessoas capacitadas especialmente para atuarem neste verão. Os agentes orientam os banhistas sobre o uso das duchas e repassam informações sobre o consumo consciente da água tratada.

A chuveirada está disponível em nove pontos fixos de maior movimento nas praias e também em três pontos móveis, instalados para atender demandas pontuais, como festas, jogos e atividades educativas. Até a semana passada, cerca de 25 mil pessoas já utilizaram as duchas da Sanepar.

Além da utilização das duchas, nas praias, veranistas e moradores também podem contribuir com o uso racional da água durante a temporada. Atitudes simples podem contribuir para mudar o comportamento e reduzir gastos.