Mostra das Águas de Palhaçaria tem início e segue até março em Piraquara

(foto: Reprodução/Ascom/PMP)

Teve início, ontem, a Mostra das Águas de Palhaçaria – Palhaçaria, Comunidade e Alegria. A apresentação de ontem foi a primeira de sete atrações circenses que serão realizadas no Parque das Águas Jacob Simião, em Piraquara, durante os meses de janeiro, fevereiro e março.

A mostra é promovida pela Estilingue Produções e Curitiba Circense com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. O objetivo das apresentações é oferecer programação cultural diversificada e gratuita no período de férias escolares, quando famílias podem aproveitar em momentos de lazer.

As apresentações acontecem nos dias 21 e 27 de janeiro, 4, 18 e 25 de fevereiro, e 4 de março, sempre às 16 horas, no Parque das Águas Jacob Simião (Rua Barão do Cerro Azul, 265 – Centro).