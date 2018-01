Os bairros Vila Liberdade e Ana Maria são os próximos a receber o Mutirão da Limpeza – Eu quero meu bairro limpo, de hoje a sexta-feira. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Colombo por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Obras e Viação visa à limpeza e organização dos bairros de Colombo.

Para participar é fácil, basta colocar os resíduos ou materiais inservíveis, como por exemplo, o colchão, sofá, eletroeletrônico, madeiras diversas de até 1m³, móveis e caliças, na frente da sua casa. Mas atenção coloque estes resíduos somente nos dias informados, para evitar transtornos na vizinhança e no bairro.

“Durante o mutirão serão recolhidos todos os resíduos e materiais inservíveis mencionados provenientes de residências. Já os resíduos industriais não serão coletados, pois é de responsabilidade do gerador”, ressalta o Secretário de Meio Ambiente, Evandro Busato.

Caso o munícipe queira solicitar a retirada de algum material de grande volume basta ligar para a Secretaqria Municipal do Meio ambiente (41 3656-4849 e solicitar a remoção.