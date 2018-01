Prefeitura de Campo Largo comemora classificação da Cocel entre as melhores

A Companhia Campolarguense de Energia (Cocel) foi classificada e é finalista no Prêmio IASC 2017, o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, e está disputando em duas categorias: “Concessionárias com mais de 30 mil e menos de 400 mil unidades consumidoras”, está entre as três finalistas, e “Maior Crescimento”, está entre as seis finalistas. A notícia foi dada pessoalmente aos funcionários, pelo prefeito Marcelo Puppi e pelo presidente da empresa, José Arlindo Chemin, na tarde da última quinta-feira, num clima de muita comemoração.

O prefeito e o presidente da Companhia se cumprimentaram e comemoraram a notícia, como uma grande vitória. A atual Administração Municipal assumiu a empresa com os piores índices da sua história. Perguntava-se em janeiro de 2017, quando a empresa seria vendida. Hoje o clima é completamente diferente e a Cocel disputa o primeiro lugar entre as distribuidoras de energia elétrica, da sua categoria, em todo o País. A divulgação dos vencedores do prêmio será anunciado em solenidade no dia 2 de fevereiro, em Brasília.