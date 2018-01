O Espaço do Empreendedor de Araucária registrou recorde de atendimentos em 2017. No total foram 11.882 atendimentos, o que representa uma média de 1.140 por mês. Antes de março de 2017 o atendimento era realizado pela extinta Codar, com média, segundo o Espaço, de 245 ao mês. O salto nos números de atendimento pode ser atribuído à ampliação de horário e aumento de profissionais para dar o suporte necessário aos micro e pequenos empreendedores. Em 2017, o Espaço ganhou o prêmio Destaque Regional do Sebrae como Agente de Desenvolvimento.

A impressão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e orientações sobre Alvará respondem pela grande maioria dos atendimentos. Somente para impressão do DAS, foram 2.995 atendimentos realizados pelo Espaço do Empreendedor. A solicitação, orientação e acompanhamento relacionados a Alvará respondem por 1.755 atendimentos. Somente em 2017, foram 502 novos negócios abertos em Araucária.

No Espaço do Empreendedor, que fica no térreo da Prefeitura, os empreendedores contam com apoio para formalização, para concessão de alvarás, sobre obrigações e direitos, concessão de créditos, guias de impostos, entre outros. O espaço dispõe de um consultor do Sebrae que orienta sobre como vender, fluxo de caixa e outros assuntos de interesse. O horário de atendimento é o mesmo dos demais serviços oferecidos no Espaço Cidadão: das 9h às 12h e das 13h às 16h. Há senha específica para este atendimento. Mais informações: (41)3614-1559.

Microempreendedor individual é aquele com negócio que fatura até R$ 81mil por ano e não tem participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI é isento de impostos como o de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL e passa a contar com benefícios como auxílio-maternidade, auxílio-doença e aposentadoria.