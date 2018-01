Festival de Férias começa no dia 29 de janeiro

Domingo com atração de férias na Casa Encantada do Bosque Alemão (foto: Franklin de Freitas)

A Prefeitura de Curitiba irá ampliar ainda mais atividades de lazer com o início do Festival de Férias, que acontecerá de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. O evento promoverá jogos, brincadeiras, gincanas, oficinas e atividades socioeducativas em diversos locais, como Centros de Esporte e Lazer, Ruas da Cidadania e entidades sociais, nas dez regionais administrativas da Prefeitura. A ação é da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj.

Até lá, as crianças curitibanas podem encontrar outras opções de brincadeiras e lazer nos parques e bosques da Capital. No fim de semana que passou, por exemplo, o Bosque Aelmão, na Vista Alegre, recebeu centenas de crianças na Casa Encantada, que teve programação especial de férias no sábado e domingo. Além da tradicional contação de histórias narradas pe4las as bruxas Cidinha e Beth, no sábado ainda teve camarim de pintura, e ontem, bate-papo com duas visitantes que nunca estiveram no local: a escritora Leda Lopes e a fada Flora.

Operação Verão

Também nos finais de semana de janeiro e fevereiro, a Capital tem a Operação Verão Curitiba, uma espécie de atividades de temporada de verão em parques de Curitiba, semelhantes aos oferecidos aos veranistas que estão nas praias do Estado. As atividades acontecem nos nos parques Náutico, Barigui e Passaúna. Inédita no município, a iniciativa visa estimular a socialização e diversão por meio de atividades físicas, esportivas e recreativas gratuitas. Tem caminhada, alongamento, jogos gigantes e empréstimo de materiais para vôlei, futebol, frescobol, badminton, bets, peteca, tênis de mesa, xadrez.