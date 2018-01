Locação para estudantes agita setor de imóveis em Curitiba

Apartamentos com um ou dois quartos são os mais procurados (foto: Franklin de Freitas)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou, na sexta-feira passada, o resultado do seu vestibular edição 2017/2018. Com isso, está oficialmente aberta a temporada de busca de imóvel paqra alugar pelos estudantes em Curitiba. A diretora de Senzala Imóveis, Augusta Coutinho Loch, diz que, em função desse movimento, a expectativa é de um aumento de 10% em locações realizadas no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Para quem vai morar sozinho, a opção são as quitinetes e apartamentos de 1 quarto para alugar em Curitiba, na região central e próximo às principais universidades – UFPR, UTFPR, PUCPR e Universidade Positivo – com área privativa entre 21 e 54 m², aluguel mensal de R$ 450,00 a R$ 600,00 (sem vaga de garagem) e aluguel mensal de R$ 650,00 a R$ 900,00 (com 1 vaga de garagem).

Já para o estudante que vai morar com amigos e parentes, Augusta diz que a maior procura é por apartamentos com 2 quartos. No Centro, os imóveis com essa configuração têm 1 vaga de garagem, com 58 a 107,5 m² e aluguel mensal de R$ 950,00 a R$ 1.090,00. “A vaga de garagem adicional encarece o aluguel mensal em até R$ 300,00. Por isso, é importante avaliar se é um item prioritário”, comenta.

Além do valor do aluguel mensal, Augusta diz que existem outros itens importantes que o estudante deve avaliar antes de escolher o imóvel para alugar. Um deles é a localização., que pode reeduzir ou aumentar o custo de transporte.

Fiador e taxa de administração contam

A fiança ainda continua a ser a modalidade de garantia locatícia mais utilizada, mas a diretora da Senzala Imóveis ressalta que o seguro-fiança está mais acessível ao inquilino, já que algumas seguradoras reduziram os valores cobrados. “Essas empresas também simplificaram esse processo e, hoje, o cálculo é feito sobre o valor líquido do aluguel e não sobre as taxas, com parcelas fixas para pagamento em até 11 vezes sem juros. A conta ficou bem mais fácil e o inquilino sabe exatamente o quanto vai gastar”, explica.

Já a taxa de condomínio pode corresponder de 30% até 50% do valor do aluguel mensal, por isso, deve ser avaliada com cautela. “Nesse momento, é essencial que o inquilino tenha bem claras as suas necessidades e exigências. É indispensável ter vaga de garagem, itens de lazer, elevador e portaria 24 horas? ”, pontua Augusta. Segundo Augusta, o momento é bom para o inquilino. “Os valores continuam os mesmos do começo do ano passado, pois, a cidade ainda tem um estoque grande de quitinetes para locação”, comenta.

Aprovados de fora de Curitiba

De acordo com levantamento do Núcleo de Concursos da Universidade Federadl do Paraná (NC-UFPR), mais de 77% dos aprovados no vestibular 2017/2018 são paranaenses; 89,5% residem no Estado. Destes, 53,2% vivem em Curitiba, outros 17,5% moram na Região Metropolitana de Curitiba e, 18,8%, no interior do Estado.