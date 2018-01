O zagueiro Márcio, ex-Coritiba: apresentado ontem no Paraná Clube (foto: Divulgação)

De volta à elite do futebol brasileiro após 11 anos, o Paraná Clube mantém os pés no chão para 2018. Mesmo com o caixa reforçado por conta do novo contrato com a Globo, que fará o clube receber de R$ 25 a R$ 30 milhões por ano, a aposta da diretoria para reformular o time tem sido no famoso ‘bom e barato’.

O reforço mais recente, oficializado ontem, foi o zagueiro Márcio, ex-Coritiba. Ao lado do também zagueiro Neris, ex-Sport, são os únicos jogadores de Série A contratados pelo clube. Dos 10 reforços confirmados até aqui (o próximo deverá ser o defensor Rafael Nascimento, ex-Rio Claro), seis vieram da Série B, um da Série C e outro do estrangeiro (o volante paraguaio Torito González, ex-Cerro Porteño).

Das novidades, as duas mais conhecidas são o atacante Zé Carlos, que possui excelente retrospecto na Série B e já passou por clubes como o Cruzeiro, e o goleiro Luís Carlos, revelado pelo próprio Paraná. Quanto aos dois reforços da Série A, nenhum foi titular de seu clube na temporada passada – Neris sofreu com as lesões e quase não entrou em campo, enquanto Márcio perdeu a titularidade no Coxa após a chegada de Cléber Reis.

O perfil das contratações, inclusive, praticamente repete o que a torcida já havia acompanhado em 2017. No ano passado, até o dia 15 de janeiro haviam desembarcado na Vila Capanema 10 contratações. Da Série A, apenas o goleiro Léo que, sem espaço no São Paulo, fora emprestado para ganhar experiência.

No mais, três apostas vindas da Série C, casos dos laterais Júnior e Igor e do zagueiro Rayan, todos ex-ASA; quatro da Série B (o zagueiro Eduardo Brock, os meio-campistas Alex Santana e Zezinho e o atacante Matheus Carvalho); e dois brasileiros repatriados do futebol estrangeiro: o meia Jonas Pessali, que estava no Azerbaijão e o atacante Bruno Cantanhede, que estava no futebol israelense).

Há de se destacar, então, o trabalho do executivo de futebol Rodrigo Pastana. Foi ele o responsável pela montagem do elenco do ano passado, cujo único remanescente de 2016 era o volante Leandro Vilela.Para 2018, está tentando de remontar o time praticamente do zero e, ao menos por enquanto, conta com a confiança da torcida paranista – o que fica evidente no otimismo com relação ao novo ano.