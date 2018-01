Da Redação Bem Paraná com PRF

14/01/18 às 19:59 Da Redação Bem Paraná com PRF

(foto: Reprodução/PRF)

Um acidente na tarde deste domingo (14) deixou nove feridos na Estrada da Ribeira. Dos nove feridos, sete estavam em um Fusca, que teria invadido a pista contrária e se chocado com um veículo Santa Fé. Todos os ocupantes do Fusca ficaram feridos, dois em estado gravíssimo e cinco em estado grave. No outro veículoo, duas pessoas também ficaram feridas.