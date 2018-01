‘Hugh Jackman pode voltar a ser Wolverine’, diz ator

O ator Hugh Jackman, que interpretou o herói de quadrinhos Wolverine em nove filmes (incluindo participações especiais), havia dito que ‘Logan’ seria seu último longa. Contudo, o ator Sebastian Stan, que interpreta o Soldado Invernal nos filmes da Marvel, revelou que pode haver um possível retorno de Jackman na pele de Wolverine. A dúvida surgiu após a compra de setores da Fox – que detém os direitos de Wolverine para o cinema – pela Disney – que é dona de vários outros heróis da Marvel. “Recentemente eu estava sentado ao lado de Hugh Jackman. Eu não sabia muito bem o que eu poderia falar, mas perguntei ‘eu vou te ver em breve?’ e ele disse algumas coisas para mim que não posso revelar”, disse Stan. “Eu perguntei a ele, porém, se ele achava que Logan deveria ou não ser a última coisa de Wolverine e ele me disse que ele também estava pensando sobre isso. Então, eu não sei, pode ser que aconteça”.

Assédio

Atriz admite que não deveria ter trabalhado com Wood Allen

A atriz Rebecca Hall, que está no próximo filme do diretor Wood Allen, ‘A Rainy Day in New York’, disse, em seu perfil no Instagram, que se arrepende de ter trabalhado com o cineasta por causa das denúncias relativas ao comportamento sexual de Allen no passado. A filha adotiva do cineasta, Dylan Farrow, acusa o pai de abuso sexual quando ela tinha sete anos. Ele, por sua vez, nega a acusação. Hall escreveu que foi contratada para o filme, mas que isso é “profundamente pesaroso” e que irá doar tudo o que ganhar com o trabalho para o fundo Time’s Up, criado pelas atrizes de Hollywood para combater o assédio sexual.

Hospitalizado

Arlindo Cruz tem primeira foto publicada após sofrer AVC

Arlindo Cruz teve sua primeira foto publicada nas redes sociais desde que sofreu um AVC, em março de 2017. E quem divulgou a imagem foi Arlindinho, filho do cantor. “Meu pai está um gato de cabelo cortado. Não estou conseguindo me conter de tanta felicidade”, escreveu o rapaz na legenda da foto. O cantor está internado há 10 meses, desde que sofreu AVC hemorrágico em sua casa, no Rio de Janeiro. Sua mulher, Babi, foi quem o socorreu e o levou até o hospital.

Posição

Steven Tyler promove evento para ajudar vítimas de abuso sexual

Steven Tyler está organizando um evento de gala juntamente com a produtora de eventos Live Nation para arrecadar fundos para sua instituição que trabalha com meninas vítimas de abuso sexual. O evento terá transmissão ao vivo do Grammy 2018, jantar, show de Steven Tyler e um leilão ao vivo. O dinheiro arrecadado será revertido para Janie’s Fund, iniciativa solidária de Tyler em parceria com a ONG Youth Villages. “Esse evento vai ser mais do que uma noite de curtição”, contou Steven em um pronunciamento à revista Billboard. “É uma oportunidade para aprender mais sobre o valioso trabalho que fazemos com aquelas meninas. Chegou a hora de gerar consciência”.

Dinheiro

Antigo líder, ‘Star Wars’ sai do top 5 nas bilheterias

‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’ manteve a liderança nas bilheterias entre os dias 5 e 7 de janeiro. O longa arrecadou US$ 27 milhões em sua 4ª semana e, agora, soma US$283 milhões nos Estados Unidos. O filme havia estreado em 2º lugar, atrás de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, e assumiu a primeira posição há uma semana. A segunda posição ficou para ‘The Post - A Guerra Secreta’, filme de Steven Spielberg, com US$ 18,6 milhões no período. A terceira posição ficou para o estreante ‘The Commuter’, com US$ 13,4 milhões, seguido de ‘Sobrenatural: A Última Chave’, com US$ 12,1 milhões, e ‘O Rei do Show’, com US$11,8 milhões. Líder até a última semana, ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ aparece em 6º, com US$ 11,27 milhões – mas, ao todo, o filme já somou US$ 591,5 milhões somente nos Estados Unidos.

Níver do dia

Júlio Campos

automobilista brasileiro, nascido em Curitiba

36 anos