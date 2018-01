Sem Neymar, PSG vence Nantes e dispara no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem poder contar com Neymar, com dores nas costelas, o PSG venceu o Nantes por 1 a 0 mesmo sem apresentar um futebol vistoso neste domingo (14), pelo encerramento da 20ª rodada do Campeonato Francês. O único gol da partida foi marcado por Ángel Di Maria. O 1 x 0 manteve a equipe na liderança do Nacional, agora com 53 pontos, 11 a mais que o vice-líder Mônaco, que só empatou com o Montpellier. O Nantes, por sua vez, segue na 5ª colocação, com 30 pontos, ainda muito distante de uma vaga nas competições europeias. O jogo ainda teve um episódio bizarro: o árbitro corria para acompanhar um lance de ataque do PSG e caiu após trombar com um atleta do Nantes. Após de rolar algumas vezes no chão, o juiz revidou e chutou Diego Carlos enquanto tentava levantar do chão. Em seguida, ainda aplicou o cartão vermelho. A partida marcou a reestreia de Cavani desde o atraso dele para se reapresentar após a folga de fim de ano. Pastore, que também se atrasou na ocasião, segue punido e sem chances de atuar. O episódio, aliás, desencadeou nova crise de relacionamento e estampou as capas de diversos jornais franceses. Thiago Silva, que fez críticas públicas ao atraso, ficou no banco. Alguns veículo até citaram um problema de relacionamento entre os argentinos e os brasileiros. Ao menos na hora de comemorar o tento de Di Maria, não foi o que pareceu. Marquinhos e Daniel Alves se uniram a todos os argentinos e ao uruguaio Edinson Cavani para celebrar a abertura do placar diante da torcida visitante que marcava presença no estádio do Nantes. O argentino ainda teve outra chance de ampliar o placar perto do fim da primeira etapa. Ele recebeu passe de Rabiot e ficou sozinho para empurrar a bola para as redes. Na hora de finalizar, ele conseguiu o mais difícil e colocou a bola por cima do travessão. Di Maria voltaria a desperdiçar mais um gol no segundo tempo, novamente frente a frente com o goleiro, desta vez, após passe de Mbappé. O castigo só não se concretizou porque o juiz anulou gol de Sala de forma errada. O atacante desviou de cabeça após cruzamento de falta batida por Dubois e venceu Aréola. O autor do gol estava em posição legal, mas dois de seus companheiros estavam à frente na hora da batida. Nos minutos finais, o Nantes ficou com boa parte da posse de bola e pressionou o PSG no seu campo de defesa, mas não conseguiu passar pela defesa liderada por Marquinhos, que atuou como capitão.