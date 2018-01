Casais felizes planejam gastos juntos, diz estudo

Fazer planos e traçar metas, como fazer uma atividade física, perder peso, comprar um carro, mudar de casa, entre outros são fundamentais para que o orçamento de qualquer pessoa siga equilibrado. Cada pessoa tem sua maneira particular de escolher como atingir os objetivos. No entanto essa atitude é também muita saudável para quem quer ter um bom relacionamento com seu companheiro.

Segundo pesquisa do Instituto do Casal, cerca de 87% dos casais mantêm projetos em comum e isso, segundo as fundadoras da entidade, Marina Simas de Lima e Denise Miranda de Figueiredo, é um ponto que melhora muito a satisfação conjugal e aproxima o casal.

“Um projeto em comum é algo que oferece ao casal um propósito, algo que eles podem realizar juntos e que irá precisar do esforço de ambos para se concretizar. Além disso, contribui para que o casal lide melhor com as diferenças do relacionamento, já que ter um sonho em comum equilibra os pontos divergentes e melhora a conexão”, comenta Denise.

Quando se fala em projetos devemos também considerar os gastos necessários para que este desejo se materialize é preciso traçar metas. “Passar mais tempo juntos, usar menos o celular, se dedicar mais ao relacionamento, planejar uma viagem, uma festa, comprar uma casa, ter um filho. Enfim, cada casal tem sua própria dinâmica e seus sonhos em comum”, diz Marina. “Para viver a vida que desejamos precisamos saber, em primeiro lugar, o que queremos. Depois, precisamos entender quais os recursos que iremos precisar, como tempo, dinheiro etc.”diz.

O primeiro conselho das consultoras é colocar no papel o que se deseja e tracar as metas para atingir o objetivo. Este planejamento deve constar o objetivo, meios para conseguir, o que cada um fará em prol deste objetivo e , principalmente, um prazo, ou seja, uma data para que ele seja atingido. “Deste modo ficará mais fácil para o casal conseguir mensurar os avanços e as eventuais correções de traçado para que atinja o objetivo”, afirma. Além disso, cada um pode apoiar o outro em eventuais dificuldades que tenham para a concretização do sonho, incentivando quando houver desânimo por parte de algum dos parceiros.

“Os casais que já estão juntos há algum tempo e já realizaram grande parte dos sonhos também podem pensar em nova lista de desejos. “Conhecer lugares novos, aprender um novo idioma, dançar juntos, etc. Há muitas coisas que os casais podem e devem fazer juntos, mesmo depois de muitos anos de relacionamento?”, finalizam as terapeutas.

Como fazer o planejamento juntos: