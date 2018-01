Últimos dias para inscrições nos editais do Sesi Cultura Paraná

Estão abertos os Editais de Chamamento Público 2018/2019 do Sesi Cultura Paraná para a classe artística. As inscrições de projetos culturais nas categorias de Música e Artes Cênicas podem ser feitas até as 18h de hoje. A seleção é de âmbito nacional, portanto, interessados e residentes de outras regiões do Brasil podem se inscrever.

Os trabalhos selecionados vão integrar a programação cultural de 2018 nos teatros das unidades do Sesi-PR em Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Arapongas e Pato Branco, ou nos espaços parceiros das secretarias municipais e fundações de cultura.

Todos os procedimentos legais para a apresentação de projetos e envio da documentação solicitada estão descritos para consulta no site www.sesipr.org.br, em Licitações, no número 206/2014. Os chamamentos em aberto estão listados logo abaixo. Os projetos serão selecionados por uma comissão avaliadora e os resultados serão divulgados exclusivamente no site do SesiParaná, no primeiro semestre de 2018.