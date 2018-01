A exposição ‘Exopintura’, da artista Jo Sampaio, será aberta nesta terça-feira (16) no Bar do Fogo, em Curitiba. A exposição traz uma série de telas que reproduzem insetos e plantas de maneira geométrica, orgânica e vibrante. As obras já estiveram em exposição na Casa Tangente, também na Capital. Jo Sampaio está radicada em Curitiba há mais de 25 anos. O Bar do Fogo fica na Rua São Francisco, 148, Curitiba. A entrada é franca.