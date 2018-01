(foto: Divulgação)

Toda a energia represada pelas férias no corpinho das crianças poderá ser utilizada na colônia ‘Os Saltimbancos Brincalhões’, promovida pela Escola de Artes Projeto Broadway de hoje a sexta-feira, no período da manhã. Durante uma semana, os pequenos com idade de 5 a 12 anos brincarão ao som dos clássicos de Chico Buarque e Sérgio Bardotti, aprendendo a cantar, dançar e interpretar números do musical.

“Além das músicas originais, vamos trabalhar a preservação da natureza e o respeito aos animais dentro da narrativa”, conta a diretora Débora Bergamo. No enredo, o gato, o jumento, a galinha e o cachorro livram-se da opressão de seus donos juntando forças e fugindo para a cidade, fazendo também da música uma fonte de alegria e persistência.

A segunda semana da colônia aprofunda a vocação circense dos Saltimbancos com o tema ‘Um dia no circo’, de 22 a 26 de janeiro. O professor de teatro e circo Gabriel Castro revela que algumas acrobacias serão propostas aos participantes, sempre cercadas de toda a segurança e com a presença constante dos monitores. “São pequenas piruetas e formações como a pirâmide, que desafiam cada aluno nos limites de sua coragem”, explica.



SERVIÇO

Colônia de Férias os Saltimbancos Brincalhões e um dia no Circo

Quando: De hoje a 26 de janeiro. Os participantes podem optar pelas duas semanas ou apenas uma delas. Horários: das 10h às 12h30 com intervalos

Onde: Projeto Broadway (Rua Presidente Faria, nº 282, 4º andar). Telefone (41) 3154-2855

Quanto: R$ 190