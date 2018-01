Terremoto no sul do Peru deixa um morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto atingiu o sul do Peru neste domingo (14) deixando um morto e dezenas de feridos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude 7.1, com epicentro no Oceano Pacífico, a 40 km da cidade de Acari, no departamento de Arequipa. A governadora de Arequipa, Yamila Osorio, disse em postagem em redes sociais que um homem de 55 anos morreu na cidade de Yauca atingido por uma pedra e que 20 pessoas estão feridas na cidade de Chala. Muitas cidades estão sem eletricidade e estradas foram danificadas. O papa Francisco, que chega na segunda (15) ao Chile, deve ir ao Peru na quinta (18). As autoridades voltaram atrás sobre o segundo morto e os desaparecidos em mina. Inicialmente, Jorge Chavez, chefe da Defesa Civil do Peru, havia dito em entrevista a uma rádio local que a segunda morte ocorreu na cidade de Bella Union. A Defesa Civil fala em 65 feridos. O ministro da Saúde peruano havia dito anteriormente que 17 pessoas estavam desaparecidas após o colapso de uma mina ilegal, devido ao tremor, em Chala. O presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, viajou à região atingida. "Neste momento, saímos de Marcona e nos dirigimos a Acarí e Chala [Arequipa], zonas atingidas pelo terremoto nesta madrugada, para verificar a magnitude dos danos e enviar a ajuda humanitária correspondente", anunciou em uma rede social. Segundo a presidente do Conselho de Ministros do Peru, Mercedes Araóz, "todo o Estado está mobilizado para atender as necessidades de familiares de falecidos e feridos. Irmãos do sul, vocês não estão sozinhos!", escreveu em uma rede social. Segundo o Itamaraty, não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas do tremor. "O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu a região sul do Peru no dia 14 de janeiro, que causou ao menos duas mortes e deixou grande número de feridos. Aos transmitir suas condolências aos familiares dos falecidos, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade às populações afetadas e ao governo do Peru", disse o Ministério das Relações Exteriores em nota. O Itamaraty disse acompanhar a situação por meio da embaixada do Brasil em Lima e da Divisão de Assistência Consular em Brasília.