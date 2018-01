Museu Nacional do Espiritismo, o Munespi, no Tingui: exposição reflete sobre a vida de forma poética (foto: Franklin de Freitas)

Em Curitiba, quando se fala em museu logo vem à cabeça o Museu do Olho, o Oscar Niemeyer. É inevitável. Inaugurado em 2002 e eleito em 2012 um dos 20 museus mais bonitos do mundo, o MON é hoje um dos principais cartões postais da cidade. Mas àqueles que anseiam desbravar um pouco de nossa história e cultura, as opções para se celebrar o Museum Selfie Day (Dia da Selfie no Museu, em tradução livre), na próxima quarta-feira, são muitas.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Curitiba é hoje a quinta capital brasileira com maior número de museus. São 76 espaços na Capital, que possui um museu para cada 25,1 mil habitantes. Apenas São Paulo (168), Rio de Janeiro (154), Porto Alegre (78) e Salvador (80) ficam na frente, considerando o número absoluto, enquanto municípios como Florianópolis (SC), Vitória (ES) e João Pessoa (PB), ao lado da capital gaúcha, ficam na frente na estimativa que considera o dado populacional.

Em seu site, o Sistema Brasileiro de Museus (SBM) define museu como: “casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.”

Em Curitiba, a maioria desses espaços estão localizados em bairros mais ‘nobres’, como o Centro, Centro Cívico, Mercês e Rebouças. Uma das exceções é o Museu da Periferia, o Mupe, localizado no Sítio Cercado e fundado em 2011. Iniciativa dos líderes comunitários Palmira de Oliveira e Marcelo Rocha, a instituição, localizada na Rua Francisco José Lobo, conta a história da comunidade que a cerca e tem como tema principal a moradia popular.

Mesmo no Centro da cidade, contudo, há museus muito curiosos, mas pouco conhecidos da maioria da população. Um exemplo é o Museu do IML, que exerce função educativa para estudantes de Ciências Biológicas e criminais. Crânios, fotos de pessoas mortas e estraçalhadas e fetos com má formação conservados em pote de vidro com formol são algumas das ‘atrações’. Os principais destaques, contudo, são as três múmias masculinas, de um famoso assassino em série que aterrorizou Campo Largo nos anos 1970, a de um homem que faleceu em decorrência de um câncer e de uma pessoa que morreu por asfixia (suicídio).

Por fim, àqueles que preferem algo mais ‘tradicional’, duas paradas são obrigatórias na cidade: o Museu Egípcio Rosacruz e o Museu do Holocausto. O primeiro, localizado no Bacacheri, traz em seu acervo réplicas fieis de objetos relacionados ao Antigo Egito e possui como principal atrativo a múmia Tothmea, pelo menos 500 anos mais velha do que Jesus Cristo.

Já o segundo possui fotografias, mapas, objetos doados por familiares e, sobretudo, depoimentos dos sobreviventes de um dos maiores genocídios da História, que matou cerca de seis milhões de pessoas.

Luminiscências oferece reflexão poética sobre a vida

Uma das principais atrações nos museus curitibanos atualmente é a exposição Luminescências, que permanecerá até o dia 3 de fevereiro no Museu Nacional do Espiritismo (Munespi). A iniciaitva, que ganhou novas instalações e pinturas após passar pelo Muma (Museu Municipal de Arte), proporciona uma reflexão sobre a vida e seus acontecimentos de forma bela e poética.

“A exposição Luminescências permite exercitar um segundo olhar. O jogo de luzes sobre as obras nos leva a diferentes sensações a cada vez que as olhamos. Isso mostra que aquilo que percebemos varia muito, dependendo de como as coisas interagem entre si”, afirma a artista Maristela Ono, criadora do projeto.

Além da chuva de luzes, de molas que se desenrolam para o infinito, representando a evolução espiritual, é possível apreciar pinturas que recontam lendas do Paraná, como a das Cataratas, da gralha-azul e a do surgimento da noite, segundo uma lenda tupi.

Repaginado, espaço da Energia tenta conquistar novo público

Comemorado em todo o mundo no dia 18 de maio, o Dia do Museu terá como tema neste ano “Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”. E se fosse para escolher um case curitibano que pudesse representar esses novos tempos, o Museu da Energia provavelmente seria o escolhido.

Criado em 1984 e localizado num casarão na Rua Desembargador Motta, no centro da Capital, o espaço passa por reformas desde o ano passado e deve ser reinaugurado ainda neste primeiro semestre. De acordo com Aclélio de Camargo Junior, gerente de Comunicação e Marketing da Copel, o espaço está passando por uma reformulação completa e ganhará maior interatividade com um espaço sobre a energia do futuro, uma casa antiga que demonstra como era a vida antes da energia elétrica e outra casa inteligente mostrando os benefícios da energia e a evolução tecnológica nos últimos séculos.

“Recebemos anualmente cerca de 15 mil pessoas ao longo do ano letivo. O espaço nunca foi muito divulgado porque era mais voltado para estudantes do que à comunidade em geral. Agora estamos tentando mudar isso com a revitalização”, disse.

Museum Self Day

Em São José dos Pinhais, o Museu Atílio Rocco já confirmou que participará do Museum Selfie Day, que acontecerá em todo o mundo no dia 17 de janeiro e tem como objetivo incentivar as pessoas a visitarem os museus de suas cidades

MIS guarda a história e a memória do audivisual

Museu da Imagem e do Som promove Sessão Criança

Para deixar as férias da garotada ainda mais divertida, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove de 17 de janeiro a 9 de fevereiro a Sessão Criança. Toda quarta e sexta-feira um filme infantil será exibido no miniauditório do MIS em duas sessões, às 10 e às 15 horas. Na estreia da sessão, no dia 17 de janeiro, será apresentado o recente sucesso de bilheteria Mulher Maravilha. A entrada é gratuita. No ttoal são oito filmes escolhidos e que serão projetados até o dia 9 de fevereiro.

Criado em 1969, o MIS-PR é o segundo museu do tipo mais antigo no País. Tendo como principal finalidade preservar e conservar a memória audiovisual do Paraná, possui um acervo com mais de um milhão de itens, entre discos em vinil, fotografias, negativos fotográficos de acetato e em suporte de base de vidro, depoimentos, fitas de áudio, fitas cassete, documentos e filmes (em 8, 16 e 35 mm, VHS e DVD). Também conta com mais de cem equipamentos como rádios, radiolas, moviolas, câmeras fotográficas e projetores, e com uma biblioteca com mais de 2 mil itens, como livros e periódicos sobre cinema, fotografia, memória e áreas relacionadas.

Lista completa dos museus de Curitiba

Acervo Histórico do 2º Batalhão de Infantaria Blindado Btl Sargendo Max Wolf Filho:

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 598, Quartel do 20 BIB, Bacacher

Memorial Chico Mendes:

Rua Albino Raschendorfer s/n, Acesso pela Rua Jacarezinho, Vista Alegre

Casa Culpi - Memorial da Imigração Italiana:

Avenida Manoel Ribas 5026, Santa Felicidade

Casa da Memória de Curitiba:

Rua Mateus Leme 336

Casa Erbo Stenzel:

Rua Mateus Leme, 4700

Casa João Turin:

Rua Mateus Leme 38, Centro Histórico de Curitiba (conhecido como Largo da Ordem)

Casa Romário Martins:

Largo Coronel Enéas 30, Centro Histórico

Museu da Indústria Paranaense:

Avenida Cândido de Abreu 200 - SESI - Serviço Social da Indústriae Abreu, 200 , Centro Cívico

Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná:

Alameda Carlos de Carvalho, 528, Centro

Centro Juvenil de Artes Plásticas:

Rua Mateus Leme, 56 , São Francisco

Círculo de Estudos Bandeirantes:

Rua XV de Novembro, 1050, Centro

Colégio Militar de Curitiba:

Praça Conselheiro Thomáz Coelho 1, Tarumã

Departamento de Memória do Teatro Guaíra:

Rua XV de Novembro, 971

Espaço Cultural

Franz Krajcberg:

Rua João Gava s/n, Pilarzinho

Museu Alfredo Andersen:

Mateus Leme, 336



Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rischbieter:

Avenida Engenheiro Ostoja Roguski s/n

Memorial Alemão:

Rua Francisco Schaffer s/n, Jardim Schaffer, Vista Alegre

Memorial Árabe:

Rua Luiz Leão s/n, Praça Khalil Gibran (esq. c/ Rua João Gualberto), Centro Cívico

Memorial da Imigração Japonesa:

Avenida Sete de Setembro s/n, Praça do Japão (esquina com Avenida República Argentina), Batel

Memorial de Curitiba:

Rua Claudino dos Santos s/n, Setor Histórico, São Francisco

Memorial Ucraniano:

Parque Tingüi s/n, São João

Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach:

Rua Engenheiro Ostoja Roguski s/n, Dentro da área do Jardim Botânico Municipal

Museu da Energia:

Rua Desembargador Motta 2347, Centro

Museu da Farmácia:

Avenida Sete de Setembro 2775, Rebouças

Museu da Fotografia:

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro

Museu da Gravura:

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro

Museu da Imagem e do Som do Paraná:

Rua Barão do Rio Branco 395, Bloco 4, Centro

Museu da Junta Comercial do Paraná:

Rua Barão do Serro Azul 316, Centro

Museu da Justiça:

Praça Nossa Senhora de Salete s/n, 1° andar, Centro Cívico

Museu da Papiloscopia:

Rua José Loureiro, 376, Centro

Museu da Vida:

Rua Jacarezinho, 1691, Mercês

Museu da Periferia:

Rua Francisco José Lobo, 213, Sede Provisória da Associação Nossa Luta / Auditório da Casa Brasil, Xapinhal

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC): Av.Desembargador Westphalen, 16, Centro

Museu de Arte da UFPR:

Rua XV de Novembro 695, 1º andar, Centro

Museu de Arte Indígena:

Avenida Água Verde, 1413 , Água Verde

Museu de Arte Sacra (MASAC):

São Francisco, s/n , Centro

Museu de Ciências Naturais da UFPR:

Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos 100, Universidade Federal do Paraná, Campus III – Centro Politécnico, Setor de

Ciências Biológicas, Jardim das Américas

Museu de História Natural:

Rua Professor Benedito Conceição 407, Capão da Imbuia

Museu de Medicina:

Rua Cândido Xavier 575, Água Verde

Museu de Zoologia da PUC-PR:

Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho

Museu do Automóvel:

Rua Cândido Hartmann, 2300, Mercês,

Museu do Cartaz:

Rua São Francisco 319, Centro

Museu do Coritiba Football Club:

Rua Ubaldino do Amaral 37, Alto da Glória

Museu do Expedicionário:

Rua Comendador Macedo, 655, Praça do Expedicionário, Alto da XV

Museu do Futebol do Paraná:

Rua Vitor Ferreira do Amaral 1930, Tarumã

Museu do Holocausto:

Rua Coronel Agostinho de Macedo, 248 , Bom Retiro

Museu do Instituto Médico Legal:

Avenida Visconde de Guarapuava 2652, Centro

Museu do Saneamento do Paraná:

Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 151, Tarumã

Museu do Som Independente:

Avenida Luiz Xavier 68, Conjunto 1618 - Galeria Tijucas

Museu Egípcio e Rosacruz:

Rua Nicarágua, 2641, Bosque Rosacruz, Bacacheri

Museu das Drogas:

Rua José Loureiro 376, 1º andar, Centro

Museu Aeroespacial Reitor Sydnei Lima Santos:

Rua Cícero Jaime Bley s/n, Hangar 38, Aeroporto Bacacheri

Museu Ferroviário de Curitiba:

Avenida Sete de Setembro 2775, Rebouças

Museu Guido Straube:

Avenida João Gualberto 250, Alto da Glória

Museu Histórico Tenente Coronel PM Augusto de Almeida Garrett:

Avenida Marechal Floriano Peixoto 1401, Quartel do Comando Geral da PMPR, Rebouças

Museu Leprológico:

Rua Fernando Amaro 1116, Cristo Rei

Museu Maçônico Paranaense (Virtual):

www.museumaconicoparanaense.com

Museu Municipal de Arte (MUMA):

Av. Rep. Argentina, 3.432, Portão

Museu Nacional do Espiritismo:

Rua 29 de Junho 504, Vila Tingui

Museu Odontológico:

Rua Dias da Rocha Filho, 625, Alto da Rua XV

Museu Oscar Niemeyer (MON):

Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico

Museu Paranaense:

Rua Kellers, 289 , São Francisco

Museu Penitenciário do Paraná:

Avenida das Palmeiras, s/n

Museu Ucraniano de Curitiba:

Alameda Augusto Stellfeld 795, Junto à Sociedade Ucraniana do Brasil

Museu Universitário da PUC-PR:

Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho

Museu Virtual Guido Viaro:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=291 s/n

Museu Virtual Miguel Bakun:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=487

Museu Virtual Paul Garfunkel - Imagens do Brasil:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=270

Museu Virtual Poty Lazzarotto:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294

Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná:

Avenida João Gualberto 250, Alto da Glória

Memorial de Imigração Polonesa:

Rua Mateus Leme s/n, Com a Rua Vieira dos Santos e com a Rua Deputado Mário de Barros, Centro Cívico

Sala da Memória da Caixa Cultural:

Rua Conselheiro Laurindo 280, 2º andar, Centro

Sala do Artista Popular:

Rua Saldanha Marinho s/n, Anexo à SEEC, Centro

Sociedade Garibaldi:

Rua Noel Rosa, 418 , Bigorrilho

Umbigo Casa de Cultura:

Avenida Luiz Xavier 68, Conjunto 1618, Centro