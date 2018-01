Começo de noite no Litoral do Paraná tem ventos de 66 km/h

A tempestade que avançou sobre o Litoral do Paraná nesta noite de domingo (14) provocou chuvas e rajadas de vento fortes. Em Paranaguá houve uma rajada de 66,2 km/h, informou o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) às 19h40.

O domingo foi mais um dia com muita chuva em diversas regiões do Paraná. O setores com mais eventos foram o oeste e noroeste, onde as chuvas predominam por um tempo mais prolongado e com mais incidência de descargas elétricas.

Uma grande área com pressão mais baixa sobre o Paraguai e o calor diurno contribuem para as instabilidades e a grande cobertura de nuvens.

Segue alguns valores das estações meteorológicas até as 18 horas: Maringá teve registro de 25 mm de chuva em apenas 45 mm; em Foz do Iguaçu os acumulados de hoje estão em 38 mm; Planalto já soma 37 mm.