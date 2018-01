Veja a lista completa de todos os museus de Curitiba

Acervo Histórico do 2º Batalhão de Infantaria Blindado Btl Sargendo Max Wolf Filho:

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 598, Quartel do 20 BIB, Bacacher

Memorial Chico Mendes:

Rua Albino Raschendorfer s/n, Acesso pela Rua Jacarezinho, Vista Alegre

Casa Culpi - Memorial da Imigração Italiana:

Avenida Manoel Ribas 5026, Santa Felicidade

Casa da Memória de Curitiba:

Rua Mateus Leme 336

Casa Erbo Stenzel:

Rua Mateus Leme, 4700

Casa João Turin:

Rua Mateus Leme 38, Centro Histórico de Curitiba (conhecido como Largo da Ordem)

Casa Romário Martins:

Largo Coronel Enéas 30, Centro Histórico

Museu da Indústria Paranaense:

Avenida Cândido de Abreu 200 - SESI - Serviço Social da Indústriae Abreu, 200 , Centro Cívico

Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná:

Alameda Carlos de Carvalho, 528, Centro

Centro Juvenil de Artes Plásticas:

Rua Mateus Leme, 56 , São Francisco

Círculo de Estudos Bandeirantes:

Rua XV de Novembro, 1050, Centro

Colégio Militar de Curitiba:

Praça Conselheiro Thomáz Coelho 1, Tarumã

Departamento de Memória do Teatro Guaíra:

Rua XV de Novembro, 971

Espaço Cultural

Franz Krajcberg:

Rua João Gava s/n, Pilarzinho

Museu Alfredo Andersen:

Mateus Leme, 336



Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rischbieter:

Avenida Engenheiro Ostoja Roguski s/n

Memorial Alemão:

Rua Francisco Schaffer s/n, Jardim Schaffer, Vista Alegre

Memorial Árabe:

Rua Luiz Leão s/n, Praça Khalil Gibran (esq. c/ Rua João Gualberto), Centro Cívico

Memorial da Imigração Japonesa:

Avenida Sete de Setembro s/n, Praça do Japão (esquina com Avenida República Argentina), Batel

Memorial de Curitiba:

Rua Claudino dos Santos s/n, Setor Histórico, São Francisco

Memorial Ucraniano:

Parque Tingüi s/n, São João

Museu Botânico Municipal Gerdt Hatschbach:

Rua Engenheiro Ostoja Roguski s/n, Dentro da área do Jardim Botânico Municipal

Museu da Energia:

Rua Desembargador Motta 2347, Centro

Museu da Farmácia:

Avenida Sete de Setembro 2775, Rebouças

Museu da Fotografia:

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro

Museu da Gravura:

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro

Museu da Imagem e do Som do Paraná:

Rua Barão do Rio Branco 395, Bloco 4, Centro

Museu da Junta Comercial do Paraná:

Rua Barão do Serro Azul 316, Centro

Museu da Justiça:

Praça Nossa Senhora de Salete s/n, 1° andar, Centro Cívico

Museu da Papiloscopia:

Rua José Loureiro, 376, Centro

Museu da Vida:

Rua Jacarezinho, 1691, Mercês

Museu da Periferia:

Rua Francisco José Lobo, 213, Sede Provisória da Associação Nossa Luta / Auditório da Casa Brasil, Xapinhal

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC): Av.Desembargador Westphalen, 16, Centro

Museu de Arte da UFPR:

Rua XV de Novembro 695, 1º andar, Centro

Museu de Arte Indígena:

Avenida Água Verde, 1413 , Água Verde

Museu de Arte Sacra (MASAC):

São Francisco, s/n , Centro

Museu de Ciências Naturais da UFPR:

Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos 100, Universidade Federal do Paraná, Campus III – Centro Politécnico, Setor de

Ciências Biológicas, Jardim das Américas

Museu de História Natural:

Rua Professor Benedito Conceição 407, Capão da Imbuia

Museu de Medicina:

Rua Cândido Xavier 575, Água Verde

Museu de Zoologia da PUC-PR:

Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho

Museu do Automóvel:

Rua Cândido Hartmann, 2300, Mercês,

Museu do Cartaz:

Rua São Francisco 319, Centro

Museu do Coritiba Football Club:

Rua Ubaldino do Amaral 37, Alto da Glória

Museu do Expedicionário:

Rua Comendador Macedo, 655, Praça do Expedicionário, Alto da XV

Museu do Futebol do Paraná:

Rua Vitor Ferreira do Amaral 1930, Tarumã

Museu do Holocausto:

Rua Coronel Agostinho de Macedo, 248 , Bom Retiro

Museu do Instituto Médico Legal:

Avenida Visconde de Guarapuava 2652, Centro

Museu do Saneamento do Paraná:

Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 151, Tarumã

Museu do Som Independente:

Avenida Luiz Xavier 68, Conjunto 1618 - Galeria Tijucas

Museu Egípcio e Rosacruz:

Rua Nicarágua, 2641, Bosque Rosacruz, Bacacheri

Museu das Drogas:

Rua José Loureiro 376, 1º andar, Centro

Museu Aeroespacial Reitor Sydnei Lima Santos:

Rua Cícero Jaime Bley s/n, Hangar 38, Aeroporto Bacacheri

Museu Ferroviário de Curitiba:

Avenida Sete de Setembro 2775, Rebouças

Museu Guido Straube:

Avenida João Gualberto 250, Alto da Glória

Museu Histórico Tenente Coronel PM Augusto de Almeida Garrett:

Avenida Marechal Floriano Peixoto 1401, Quartel do Comando Geral da PMPR, Rebouças

Museu Leprológico:

Rua Fernando Amaro 1116, Cristo Rei

Museu Maçônico Paranaense (Virtual):

www.museumaconicoparanaense.com

Museu Municipal de Arte (MUMA):

Av. Rep. Argentina, 3.432, Portão

Museu Nacional do Espiritismo:

Rua 29 de Junho 504, Vila Tingui

Museu Odontológico:

Rua Dias da Rocha Filho, 625, Alto da Rua XV

Museu Oscar Niemeyer (MON):

Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico

Museu Paranaense:

Rua Kellers, 289 , São Francisco

Museu Penitenciário do Paraná:

Avenida das Palmeiras, s/n

Museu Ucraniano de Curitiba:

Alameda Augusto Stellfeld 795, Junto à Sociedade Ucraniana do Brasil

Museu Universitário da PUC-PR:

Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho

Museu Virtual Guido Viaro:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=291 s/n

Museu Virtual Miguel Bakun:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=487

Museu Virtual Paul Garfunkel - Imagens do Brasil:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=270

Museu Virtual Poty Lazzarotto:

www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=294

Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná:

Avenida João Gualberto 250, Alto da Glória

Memorial de Imigração Polonesa:

Rua Mateus Leme s/n, Com a Rua Vieira dos Santos e com a Rua Deputado Mário de Barros, Centro Cívico

Sala da Memória da Caixa Cultural:

Rua Conselheiro Laurindo 280, 2º andar, Centro

Sala do Artista Popular:

Rua Saldanha Marinho s/n, Anexo à SEEC, Centro

Sociedade Garibaldi:

Rua Noel Rosa, 418 , Bigorrilho

Umbigo Casa de Cultura:

Avenida Luiz Xavier 68, Conjunto 1618, Centro