Em gafe, Gleisi lê apoio a Lula em faixa que dizia 'Forza Luca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), divulgou no Twitter, no sábado (13), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia sido homenageado pela torcida do clube alemão Bayern de Munique. Mas na faixa onde a petista leu "Forza Lula" estava, na verdade, "Forza Luca". Luca é o nome de um torcedor italiano que se feriu e chegou a entrar em coma após uma confusão entre torcidas de dois times italianos fora da primeira divisão, o Vicenza e o Sambenedettese, em novembro. Desde então, faixas desejando força a Luca Farnesi, de 44 anos, se espalharam por estádios mundo afora. Em mensagem que seria depois apagada de seu perfil, Gleisi tuitou: "Show de torcida!! Um apaixonado por futebol como @LulapeloBrasil merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo. Recebi esta imagem, que mostra uma faixa 'FORZA LULA' na torcida do Bayern de Munique, ontem, na partida contra o Bayer Leverkusen, pela Liga Alemã". A imagem em questão mostrava o "c" de Luca parcialmente escondido pelo braço de um torcedor, o que faz com que a letra se assemelhe a um "l --daí a impressão de que os dizeres se referissem a Lula. O equívoco de Gleisi foi repercutido por sites amigáveis ao PT, como "Brasil 247" e "Diário do Centro do Mundo". A presidente da legenda reagiu na rede social após o jornal paranaense "Gazeta do Povo" destacar a gafe. "Recebi de um torcedor! Fiz de boa fé! Sacanagem é esse tabloide virtual de quinta categoria ficar sacaneando." Também no Twitter, o tropeço virtual rendeu ataques à petista, que foi acusada de "pagar mico" e ser "desesperada" em sua tentativa de defender o ex-presidente "a qualquer custo", segundo internautas.