Profissionalismo, planejamento e trabalho explicam liderança da Globo

Carolina Dieckmann em ‘13 Dias Longe do Sol’, recente lançamento da Globo (foto: Divulgação)

A fábula da cigarra e da formiga, que atravessa séculos, na televisão, parece, é onde ela mais se aplica. Basta para isso verificar o desenrolar dos acontecimentos. O ano virou, 2018 está correndo solto e no universo de todas as emissoras, conclui-se que só na Globo é que ele, de fato, começou. Ao contrário da concorrência, ainda em férias ou festas, sobrevivendo à base de reprises ou outras formas de calhau, foram vários os seus lançamentos nos últimos dias. Isto, além dos colocados em fila, prontos e apenas na espera da hora. Existe um planejamento estratégico Até na televisão, o que se vê, nada acontece por acaso. Daí as razões de a Globo ter, há muito tempo, a maior audiência e de ser a mais buscada pelo mercado comercial. Simples assim. E o mais importante: trata-se da única televisão dirigida e feita por verdadeiros profissionais, ao contrário da maioria, tocadas por hereditariedade, parentescos de toda ordem ou laços religiosos.

Homem trabalhando

Colocado como novo homem forte da Band, responsável pelo enxugamento de vários cargos na direção da casa, André Aguera é a definição, perfeita e acabada, do workaholic, tamanha a sua compulsividade pelo trabalho. É sempre um dos primeiros a chegar e nunca sai antes de duas, até três da manhã.

Vem aí

Além de Gael, Sérgio Guizé, vai haver redenção também para Nádia, personagem de Eliane Giardini em ‘O Outro Lado do Paraíso’. Tudo terá início com a tentativa de Sophia (Marieta Severo) em assassinar a juíza Raquel (Érika Januza). A continuar desse jeito a personagem da Marieta Severo vai matar todo mundo antes do final da novela.

Mas é assim

Após acidente de carro, Raquel ficará paraplégica e um milagre a fará recuperar os movimentos aos poucos. Neste momento, Bruno (Caio Paduan) decidirá levar a namorada para sua casa e lá, quem vai cuidar dela? Nádia, a Eliane.

E é hoje

Nesta segunda-feira, Marcello Novaes grava as primeiras cenas do seu retorno em ‘O Outro Lado do Paraíso’. Volta para fazer justiça. Os trabalhos serão com Julia Dalavia, intérprete da advogada Adriana.

Pendurado

A decisão sobre os direitos de transmissão da próxima Liga Francesa, inicialmente marcada para a última quinta-feira, não saiu até agora. E não existem ainda informações precisas de quando vai sair. Parece que será no decorrer desta semana.

Não tem nada

Gugu ainda não tem nada resolvido sobre o seu futuro. Nunca houve uma conversa com a Band, pelo menos nos últimos tempos, e o que há, já de algum tempo, é a possibilidade de fazer novo contrato com a Record. Se algo vier a se modificar, será a partir de hoje, quando os entendimentos devem se intensificar, com a prometida volta ao trabalho de muita gente.

Vamos clarear

Sobre Gugu e Band, consta apenas um encontro casual, dele com Johnny Saad, em novembro passado, durante um evento. Nada além disso. Nunca mais se falaram depois desse dia.

Falando em volta

A partir desta segunda-feira, com a volta de César Filho das férias, o “Hoje em Dia” da Record terá novamente o seu quarteto titular em cena, formado por ele, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Ana Hickmann. Tino Júnior retoma seu trabalho no “Balanço Geral RJ”.

Nova edição

A Record se prepara para anunciar uma nova edição do “Balanço Geral”. Ela entrará em fevereiro nas tardes de sábado, inicialmente na praça São Paulo. Resta saber também se com o time titular, comandado por Reinaldo Gottino, com a Fabíola e o Lombardi. Ou não

Sob nova direção

Guillermo Pendino está assumindo a Direção Artística da Band. É oficial. Jovem ainda, mas com mais de 30 anos de estrada, ele começou sua história na casa em 2004, ainda durante a produção de “Floribella”. Entre 2011 e 2015, foi diretor de Conteúdo, Produção e Programação da Telefe. Nos últimos tempos vinha trabalhando ao lado de Diego Guebel.

Regra três – Renata Lo Prete foi, durante muito tempo, substituta do William Waack no ‘Jornal da Globo’. Com a saída dele e a sua condução ao posto de titular, não foi resolvido até o momento quem será o seu “regra 3”. A Globo ainda não tem essa definição.

Bate – Rebate

Vale lembrar: a partir de hoje, o ‘Conexão Repórter’, do Cabrini, passa a ser exibido, no SBT, às segundas-feiras, 23h30.

Silvio Santos já queria o Carlinhos Aguiar participando das gravações do ‘Jogo dos Pontinhos’ neste último sábado. Mas como ele estava na Bahia e viajou de carro, achou que não dava tempo de voltar.

O canal BandSports terá novidades na sua programação a partir desta terça. Uma delas, mas só na sexta-feira, será o ‘Sacada do Saretta’, com o ex-tenista, hoje comentarista, Flávio Saretta.

Os microfones da Jovem Pan, depois de tanto tempo fazendo prevalecer o vermelho, agora estão nas cores verde e amarelo. Não por acaso.

A Paris Filmes definiu para 29 de março, o lançamento nacional de ‘Nada a Perder’, sobre a vida de Edir Macedo, líder da igreja Universal e dono da Record. Direção do Alexandre Avancini, com Petrônio Gontijo no papel principal.

Dentro da Globo já é muito forte a expectativa em cima de ‘Onde Nascem os Fortes’. Internamente, na sua teledramaturgia, já é considerado um dos seus mais completos trabalhos artísticos. A série tem Patrícia Pillar e Alice Wegmann nos papéis principais.

Milton Leite comanda o ‘Bem, Amigos!’, do Sportv, nesta segunda-feira.

C´est fini

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund começam a gravar, dia 29, a nova temporada do ‘Esquadrão da Moda’, sob a direção de Johnny Martins. O SBT exibirá episódios inéditos a partir de março. Detalhe: apresentado nas noites de sábado, o programa, em 2017, foi vice-líder de audiência quase todo o tempo. O formato é considerado um grande sucesso da grade. E os dois, Isabella e Arlindo, têm o programa nas mãos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!