Festa tem dispersão com bombas de gás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar dispersou com bombas de gás e tiros de borracha foliões da festa pré-carnaval do bloco MinhoQueens no sábado (13). O evento gratuito ocorreu em um bar no centro de São Paulo e o público bloqueou o trânsito. Fernando Magrin, um dos fundadores do bloco, diz que a PM deu meia hora para os foliões liberarem a via. A multidão continuou a bloquear o trânsito e a PM dispersou os foliões. Em nota, a PM diz que "não recebeu até o momento relatos de abusos, pessoas feridas e ações ilegais".