Ciclista morre após acidente com ônibus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus e dois ciclistas deixou um deles morto e outro gravemente ferido na manhã deste domingo (14), no quilômetro 74, da Rodovia Anhanguera, em Vinhedo, interior de São Paulo. Aguinaldo Simões de Moraes e Jurandir Thomazetto pedalavam pelo acostamento quando foram atingidos pelo ônibus. Moraes morreu na hora, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, o motorista do ônibus afirma que foi fechado por um caminhão.