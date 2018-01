(foto: Divulgação)

A BMW anunciou o recorde de “drift” (derrapagem controlada) mais duradouro do mundo, devidamente referendado pelo Guinness Book e registrado em vídeo, que a marca alemã divulgou nos seus canais oficiais. A marca foi obtida com a recém lançada nova geração do M5 e teve os seguintes números: oito horas de duração ininterrupta e 374 km percorridos ao longo de mais de duas mil voltas em um circuito oval. Para viabilizar o recorde, M5 e seu motor 4.4 V8 biturbo de 600 cv de potência e 76,45 kgf.m de torque precisava reabastecer. Essa foi a parte mais interessante do desafio: um segundo M5, de geração anterior, foi usado para reabastecer o primeiro, com os dois veículos acelerando lado a lado no “drifting”. Confira o vídeo em www.tudoauto.com.br.

Airbag de teto solar

A Hyndai anunciou que desenvolveu um novo tipo de airbag, instalado no teto do veículo, para aumentar as seguranças em caso de capotamento de modelos equipados com teto solar. O objetivo da bolsa inflável, que fica escondida em torno da abertura do teto, é evitar que estilhaços de vidro e outras peças potencialmente perigosas atinjam os ocupantes. O sistema de segurança foi criado para operar tanto em carros com teto solar que se abre tanto com modelos dotados de teto de vidro fixo. De acordo com a fabricante sul-coreana, o airbag é capaz de cobrir toda a área do teto de vidro em apenas 0,08 segundo. Fios nas laterais servem de guia para bolsa inflável se expandir corretamente. O airbag de teto, quando entrar em produção em série (a Hyundai não informa ainda quando a tecnologia vai estrear), vai se somar aos outros tipos de bolsa inflável já existentes: frontais, laterais, de joelho, incorporadas aos cintos de segurança e presentes até na junção do capô com o para-brisa, para a proteção de pedestres.

Reconhecimento facial

A fabricante chinesa Byton quer disputar clientes com a Tesla e apresentou na edição 2018 da CES, feira de tecnologia realizada a cada janeiro em Las Vegas (EUA), seu primeiro carro elétrico, o Byton Concept. Ainda em fase de protótipo, o carro traz como destaque a tecnologia de desbloqueio por reconhecimento facial, que permitirá desde ligar o veículo até ajustar automaticamente regulagem de bancos e luzes, configurações de aplicativos e músicas favoritas, tudo armazenado em um perfil do usuário salvo na “nuvem” via tecnologia 4G ou 5G, quando esta estiver disponível.