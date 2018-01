Land Rover vai restaurar Defender pré-série de 1948

Defender Series 1 é o primeiro modelo da Land Rover (foto: Divulgação)

A Land Rover anunciou que vai restaurar de acordo com as especificações originais um dos três exemplares pré-série do do Series 1, o primeiro SUV da marca britânica, rebatizado como Defender. O carro, que passou décadas se deteriorando ao ar livre, foi fabricado em 1948 para exibição no Salão de Amsterdam (Holanda) daquele ano. A restauração faz parte das comemorações dos 70 anos de fundação da marca britânica e ficará a cargo de engenheiros e técnicos do programa “Reborn”, voltado a deixar como novos modelos clássicos da Land Rover. A previsão é de que o trabalho meticuloso tenha um ano de duração. O trabalho inclui a preservação de características exclusivas do protótipo, que não foram replicadas quando o utilitário esportivo começou a ser produzido em série, tais como engate traseiro removível, chapas da carroceria de alumínio mais espessas e o chassi galvanizado. Além disso, o SUV 4x4 vai ganhar de volta a bela pintura verde-clara, totalmente desgastada com o passar dos anos e pela exposição às intempéries. O Defender foi descontinuado há dois anos e a nova geração, muito mais luxuosa e tecnológica está em gestação e será apresentada no fim de 2018, com lançamento em seguida na Europa, já como modelo 2019. Mais fotos em www.tudoauto.com.br.