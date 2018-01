Ford lança novo SUV Lincoln Nautilus

SUV Lincoln Nautilus: não há ainda previsão de importação para o Brasil (foto: Divulgação)

A Lincoln, marca de luxo do grupo Ford, apresentou o Nautilus, novo utilitário esportivo médio, sucessor do Lincoln MKX. O SUV, que estará disponível no mercado norte-americano no segundo semestre de 2018, oferece motores turbo com alta potência e um conjunto de tecnologias avançadas desenvolvidas para proporcionar aos motoristas mais segurança ao dirigir na estrada. O design característico da marca, alinhado aos outros modelos da família Lincoln, apresenta grade de assinatura forte e ousada. Com linhas elegantes, oferece visual e aerodinâmica harmoniosos. No interior, a cabine é cuidadosamente projetada, proporcionando um ambiente espaçoso e moderno que mantém o foco no conforto. Vidros laterais acústicos reduzem o ruído do vento para os passageiros do banco traseiro e soluções avançadas de engenharia ajudam a diminuir o barulho vindo de fora. O requinte continua com os assentos Ultra Comfort, que podem ser ajustados de modo personalizado e contam com até 22 configurações, proporcionando massagem lombar para reduzir a fadiga.

Desenvolvida com a ajuda de ortopedistas, esta função é perfeita para viagens longas ou enquanto se espera no trânsito. Assentos aquecidos e refrigerados estão disponíveis na versão Reserve. Um recurso de carregamento sem fio permite que os smartphones compatíveis permaneçam conectados e elimina o incômodo dos cabos emaranhados. Uma grande tela central sensível ao toque conta com o SYNC 3, compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. O volante revestido em couro e costurado à mão completa o interior sofisticado, com o quadro de instrumentos digital totalmente configurável de 12,3 polegadas. Outra novidade é um conjunto de tecnologias de assistência ao motorista destinado a tornar as viagens mais seguras e prazerosas. Entre elas está um sistema que combina o piloto automático adaptativo com radar e câmeras para ajudar a manter o veículo na faixa. Outro recurso inovador é a assistência evasiva de direção, que analisa a distância entre os veículos parados ou em baixa velocidade à frente para diminuir a chance de uma colisão traseira.

Se o risco for alto e não houver espaço suficiente para evitar uma colisão com a frenagem, a tecnologia ajuda o motorista a desviar do veículo. O utilitário esportivo conta ainda com alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem, assistente autônomo de detecção de pedestres, monitoramento de ponto cego, assistência de estacionamento e sistema de permanência em faixa. O Nautilus oferece duas opções de motores turbo: o potente 2.7 que entrega 335 cv e o 2.0 de quatro cilindros, que gera 245 cv. Ambos contam com transmissão automática de oito velocidades.