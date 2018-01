Flamengo vence o Coritiba e avança às oitavas de final da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de futebol júnior. Na noite deste domingo, o time carioca venceu o Coritiba por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Bernardo aos 31 minutos do segundo tempo. O Flamengo começou melhor o primeiro tempo, mas o Coritiba conseguiu equilibrar a partida ao encaixar a marcação e depois tentar algumas jogadas de contra-ataque. Os dois times tiveram chances de marcar, mas não aproveitaram as oportunidades. Na etapa final, o Flamengo conseguiu impor o seu jogo mantendo a posse de bola no ataque e pressionando a defesa adversária. Prova disso é que aos 31 minutos saiu o gol. Após boa jogada pelo lado esquerdo do campo, Bernardo superou Henrique e abriu o placar. Em busca de vaga nas quartas de final, o Flamengo enfrenta o Audax, que se classificou com uma vitória por 4 a 1 na disputa por pênaltis sobre o Atlético-MG. No tempo normal, o time paulista saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade nos últimos 15 minutos.